Tv:stä tuttu poliisi ja palkittu kirjailija pyrkii eduskuntaan keväällä

Elämäntilanne vaikutti päätökseen

Kuopiolainen poliisi ja dekkaristi, 49-vuotiaslähtee Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi huhtikuussa käytäviin eduskuntavaaleihin.Agendalla on sisäinen turvallisuus, nuorten koulutus ja ikäihmisten asiat.– Poliisitaustalla kun mennään, niin onhan se sisäinen turvallisuus ykkösasia, hän sanoo.Kilven mielestä poliisin tilanne on kestämätön. Hän lisäisi Suomeen ainakin puolet lisää poliiseja.– Ikävä kyllä mennään tulipalojen perään, eikä joka tulipalolle edes kerkeä, hän kuvailee poliisin työtaakkaa.Kilpi sanoo myös olevansa huolissaan koulutusleikkauksista, nuorten syrjäytymisestä ja mielenterveongelmista. Kolmantena vaaliteemana hän mainitsee ikääntyvien ihmisten aseman.Kilpi sanoo, että hän lähti ehdokkaaksi muuttuneen elämäntilanteen myötä.Oma kinostuneisuus yhteisiä asioita kohtaan on aina ollut voimakasta, mutta neljän lapsen isä sanoo, että lapset ovat suurin syy siihen, että hän ei ole aiemmin halunnut lähteä politiikkaan. Nyt lapsista enää yksi on alaikäinen.Kilpi on ollut Kuopion kaupunginvaltuutettu vuodesta 2017 ja sanoo, että siinä on saanut huomata, että laji kiinnostaa.– Tässä vaiheessa elämää on tullut siihen pisteeseen, että se tuntuu luontevalta ja loogiselta edetä siihen suuntaan.Ura poliisina ja dekkareiden kirjoittaminen on myös pohjustanut ja syventänyt kinostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan.Kilpi on tunnettu rikosromaaneistaan Undertaker ja Elävien kirjoihin.Vuonna 2012 Kilpi palkittiin teoksesta Elävien kirjoihin Savonia-kirjallisuuspalkinnolla. Hän on myös esiintynyt Poliisit-televisiosarjassa.Savo-Karjalan kokoomus valitsi perjantai-iltana kokouksessaan 13 ehdokasta ensi vuoden eduskuntavaaleihin.