Suora lähetys kello 13.30: Työministerin tiedotustilaisuus irtisanomislaista

8.11. 13:13

Työministeri Jari Lindström pitää tiedotustilaisuuden kiistellystä työsopimuslaista.

Pitkään jatkunut ja lakkoiluunkin johtanut vääntö irtisanomislain muuttamisesta on mahdollisesti saatu päätökseen. Maanantaina kolmikantainen työryhmä pääsi yksimielisyyteen työsopimuslain irtisanomispykälän perusteluista.



Hallitus poisti irtisanomislaista 10 hengen työntekijämäärän, ja irtisanomislaki ulotettiin koskemaan kaikenkokoisia yrityksiä. Lain muotoiluihin laitettiin, että henkilöperusteista irtisanomista arvioitaessa yrityksen koko on otettava huomioon. Tavoitteena on madaltaa työllistämiskynnystä pienissä yrityksissä.



Hallitus antaa esityksen työsopimuslain muuttamisesta tänään. Seuraa suoraa lähetystä työministeri Jari Lindströmin tiedotustilaisuudesta kello 13.30 alkaen.