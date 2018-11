Politiikka

Paavo Väyrynen oikeuden ratkaisusta: Kansalaispuolueen ”kaappaus” oli laiton

Suomen kaikkien aikojen kokeneimpiin poliitikkoihin kuuluvan kansanedustaja Paavo Väyrysen https://www.is.fi/haku/?query=paavo+vayrysen elämässä on tapahtunut viime päivinä kovia käänteitä. Maanantaina käräjäoikeus totesi, että Paavo Väyrysen erottaminen kansalaispuolueesta tapahtui väärin.Väyrynen kertoi tiedotteellaan maanantaina raskaasta viikonlopustaan, että hänen Vuokko https://www.is.fi/haku/?query=vuokko -vaimonsa sairastaa myeloomaa.Ilta-Sanomat kysyi politiikan käänteistä ja perhe-elämän vaikeista hetkistä Väyryseltä. Hän vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

Käräjäoikeuden mukaan erottamisenne kansalaispuolueesta tapahtui väärin. Miten suuri voitto tämä on teille?

– Suurempi voitto on se, että käräjäoikeus julisti pätemättömäksi sen vuosikokouksen tekemän päätöksen, jolla Sami Kilpeläisen https://www.is.fi/haku/?query=sami+kilpelaisen johtama puoluehallitus valittiin. Kansalaispuolueen ”kaappaus” oli siis laiton, Paavo Väyrynen kertoo.– Nyt on selvitettävä, voiko Kansalaispuolue osallistua vaaleihin Kilpeläisen johdolla. Tästä olen tehnyt selvityspyynnön oikeuskanslerille. Outoa olisi, jos voisi, hän sanoo.Paavo Väyrynen pyytää oikeuskansleria tutkimaan, onko oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen https://www.is.fi/haku/?query=arto+jaaskelainen tulkinnut vaalilakia oikein, kun hän on katsonut, että Kansalaispuolue rp:n yhdistysrekisteriin merkityllä puheenjohtajalla on oikeus toimia puolueen asiamiehenä ja jättää vaaliviranomaisille hakemuksia ehdokkaiden asettamisesta kevään 2019 valtiollisiin vaaleihin, vaikka on oikeudellisesti kiistanalaista, kenellä on oikeus toimia puolueen nimenkirjoittajana.

Millainen tilanne tästä avautuu tulossa olevissa vaaleissa?

– Tuleviin vaaleihin osallistun kannattajieni kanssa Seitsemän tähden liikkeen puitteissa. Oma ehdokkuuteni on vaimoni sairastumisen vuoksi epävarmaa. Nyt pitää nopeasti saada kootuksi kannattajakortit liikkeen saamiseksi puoluerekisteriin, hän kertoo.

Mikä on EU:n ja Suomen tilanne mielestänne nyt? Olisiko jotain sellaista, minkä pitäisi näkyä tulossa olevissa eduskuntavaaleissa.

Mitä käräjäoikeuden tuomio tarkoittaa käytännössä?

