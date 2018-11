Kolmikantainen työryhmä pääsi yksimielisyyteen irtisanomislain perusteista – SAK:lta peukku ylös, rauha palaa työmarkkinoille?

Politiikka

Kolmikantainen työryhmä pääsi yksimielisyyteen irtisanomislain perusteista – SAK:lta peukku ylös, rauha palaa

on saamassa työmarkkinoiden hyväksynnän.Pitkään jatkunut irtisanomisriita on nyt välirauhan jälkeen hiipumassa kokonaan.Kolmikantainen työryhmä kokoontui tänään viimeisen kerran, ja kaikkien osapuolten juristit olivat sitä mieltä, että lain perusteet on nyt kirjoitettu.SAK:n hallitus oli tänään koolla, ja SAK näyttää vihreää valoa irtisanomislain muotoilulle.– Emme pidä sitä edelleenkään tarpeellisena muutoksena lainkaan. Ei meidän kanta asiaan ole muuttunut. Kolmikannassa asiaa on valmisteltu ja olemme saaneet varmuuden, että uusi pykälä ja sen perustelut ovat linjassa keskenään. Kyse on enemmän nykyisen oikeuskäytännön ja tulkinnan selkeyttämisestä tässä vaiheessa, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta https://www.is.fi/haku/?query=jarkko+eloranta muotoili.Järjestöt keskeyttivät työtaistelutoimensa toissa viikolla, kun pääministeri Juha Sipilä https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipila (kesk) ja hallitus tekivät uuden tarjouksen.Hallitus poisti irtisanomislaista 10 hengen työntekijämäärän, ja irtisanomislaki ulotettiin koskemaan kaikenkokoisia yrityksiä. Lain muotoiluihin laitettiin, että henkilöperusteista irtisanomista arvioitaessa yrityksen koko on otettava huomioon.Käytännössä nykyinen käytäntö kirjataan lakiin, ja kolmikantaneuvotteluissa järjestöt varmistivat, että lain perustelut tulevat kirjattua kaikkia tyydyttävällä tavalla.Ay-liike tyrmistyi aiemmin syksyllä hallituksen aikeista helpottaa irtisanomisia ensin alle 20, ja sitten alle 10 hengen yrityksissä. Liitot järjestivät pitkin syksyä kiihtyvällä vauhdilla poliittisia lakkojaan.hallitus ei ottanut kantaa lakkojen lopettamiseen.– Liitot nyt käsittelevät omissa hallinnoissaan lakiesitystään ja sen perusteluja, ja tekevät omat päätöksensä järjestöllisistä toimista, Eloranta sanoi.

Kolmikantaneuvotteluissa tiettävästi kaikkien juristit lakitestit hyväksyivät ja sitä nyt osapuolille suositellaan hyväksyttäväksi?

– Emme sinänsä mitään hyväksy. Tämä on valmistelun tulos. Liitot tekevät arvioita, että jatketaanko työtaistelutoimia vai ei. Emme tätä lähtökohtaa hyväksy edelleenkään. Todetaan nyt kuitenkin, että esitetty muutos ja perustelu ovat niin hyvin linjassa keskenään, että vaatimuksemme on siltä osin täytetty.

Tämä lakiin tuleva peruste on niin muotoiltu, että SAK pystyy sen kanssa elämään?

– Tämäntyyppistä ilmaisua voi käyttää. En nyt halua ohjata liittojen päätöksiä. Olemme käyneet keskusteluja ja liittopuheenjohtajat omissa hallinnoissaan asiaa käsittelevät. Emme ottaneet suoraa kantaa, että lopettakaa lakot tai jatkakaa lakkoja.

Onko irtisanomiskiista nyt taputeltu?

Hallituksen

– Varmasti ollaan paljon paremmassa tilanteessa kuin kiistan aikana kertaakaan, Eloranta muotoili.tarjouksessa oli irtisanomislain lisäksi kolme muuta kohtaa: henkilökohtaisin perustein irtisanottavan karenssi lyhenee 90 päivästä 60 päivään, ja niin aktiivimalli ykköstä kuin kakkosta aletaan valmistella kolmikannassa.

Rauha työmarkkinoille saattaa siis palautua?

– Varmasti kaikki tässä vaiheessa toivovat, että voidaan palata normaaliin päiväjärjestykseen tässä asiassa, Eloranta summasi.