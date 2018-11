Politiikka

Pätkäpuheenjohtajaksi tähtäävä Haavisto olisi tuuppinut pestiin Ohisalon – ”Hänellä olisi ollut aika kova tuki

Pekka Haavisto https://www.is.fi/haku/?query=pekka+haavisto , 60, suostui pitkien maanittelujen jälkeen vihreiden puheenjohtajaehdokkaaksi.Puheenjohtaja Touko Aalto https://www.is.fi/haku/?query=touko+aalto kertoi viime viikon keskiviikkona jättävänsä kauden kesken, ja vihreät valitsee puoluevaltuuskunnassaan huomenna uuden puheenjohtajan.Haavisto aikoo olla pätkäpuheenjohtaja, jos tulee huomenna valituksi puoluevaltuuskunnassa. Pesti kestää kesäkuun puoluekokoukseen asti.Haavistoa ennen ehdokkuudesta ehti kieltäytyä vahvistamattomien laskujen mukaan kymmenen prominenttia vihreää.Kisaan oli viime viikon lopulla ilmoittautunut vain kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto https://www.is.fi/haku/?query=outi+alanko-kahiluoto , eikä kilpailijaa kuulunut mistään.Afrikassa työmatkalla ollut Haavisto suostui kisaan keskiviikkoyönä ja tiedotti asiasta eilen torstaina.palasi Suomeen tänään Afrikasta ja piti tiedotustilaisuuden huomisesta puheenjohtajakisasta.Haavisto olisi itse nähnyt puheenjohtajana mieluimmin varapuheenjohtaja Maria Ohisalon https://www.is.fi/haku/?query=maria+ohisalon – Ajattelin automaattisesti, että puolueen varapuheenjohtajana Maria Ohisalo olisi noussut. Hänellä olisi ollut aika kova tuki valtuuskunnassa monesta syystä, Haavisto sanoi.

Kuinka vastenmielinen tehtävä on? Halusitte itse tehtävään Ohisalon ja ryhdytte itse ehkä tehtävää hoitamaan?

