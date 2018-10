Politiikka

Sdp:n puoluesihteeri vaatii Akavan puheenjohtaja Fjäderin eroa – näin liittopuheenjohtaja Rönnholm vastaa

korkeakoulutetut (YKA) ei tyydy Akavan hallituksen tämänpäiväiseen päätökseen päästää puheenjohtaja Sture Fjäder https://www.is.fi/haku/?query=sture+fjader pälkähästä.Asian tekee erikoiseksi se, että YKA:n hallituksen puheenjohtaja on Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm https://www.is.fi/haku/?query=antton+ronnholm , ja Rönnholm oli merkitty lisätietojen antajaksi.Muutamat Akavan liitot suivaantuivat Fjäderin viime viikon lausuntoihin.Fjäder sanoi, että kouluttamattomille maahanmuuttajille voitaisiin maksaa pienempiä palkkoja. Fjäder pyysi anteeksi ja korjasi lausuntoaan.Fjäder on aiemminkin herättänyt närää toimillaan ja lausunnoillaan akavalaisessa kentässä.Akavan hallitus keskusteli Fjäderin luottamuksesta ja hallitus antoi äänin 15–5 luottamuksen Fjäderille, yksi äänesti tyhjää. Akavan hallitus päätti, että marraskuun liittokokouksessa ei äänestetä puheenjohtaja Fjäderin luottamuksesta.Nyt YKA:n hallitus vaatii Akavan ylimääräisen liittokokouksen järjestämistä. YKA haluaa mitata puheenjohtajan luottamuksen ylimääräisessä liittokokouksessa.

Miksi YKA haluaa ylimääräistä liittokokousta, YKA:n hallituksen puheenjohtaja Rönnholm?

– Meidän hallituksemme oli päättänyt, että puheenjohtajan luottamus pitäisi käsitellä siellä marraskuun liittokokouksessa. Ei siinä Akavan hallituksessa ole kaikki Akavan liitot edustettuina. Kun puheenjohtajana luottamuksesta äänestäminen ei mennyt läpi, meillä oli valmiina se, että pyydetään uutta liittokokousta. YKA:n mielestä Akavalla pitäisi olla avoimuutta käsitellä nämä asiat ja meidän mielestämme ne kuuluvat liittokokoukseen, eikä pelkästään Akavan hallitukseen, Rönnholm vastasi.

Olette YKA:n puheenjohtaja, mutta palkkaa saatte Sdp:n puoluesihteerinä puoluetoimistolla. Fjäder on kokoomuslainen. Onko tässä puoluepolitiikasta kysymys?

– Ei ole. Olen ennen puoluesihteerin tehtäviä tehnyt konsulttina toimivaa yhteistyötä Fjäderin kanssa, ja olen tullut valituksi YKA:n puheenjohtajaksi ennen kuin olen ollut puoluetoimistolla töissä. Olen uskollinen sille, mikä on YKA:n hallituksen näkemys jäsenistömme mielipiteestä.– Kun tällaisen kysymyksen teet, olisi hyvä miettiä, miksi YKA ei tehnyt aikoinaan päätöstä olla vuosi sitten torilla heilumassa. Tai miksi emme ole nyt osallistuneet lakkoihin, mihin moni akavalainen liitto on osallistunut. Jos tämä olisi Sdp:n puoluepoliittinen juttu, kai YKA olisi jotain tuollaista tehnyt. Minulla on YKA:n puheenjohtajana vastuu järjestön jäsenille, ja valitettavasti Fjäderin toiminta on vienyt tähän suuntaan. Fjäderin kannat eivät valitettavasti nyt edusta meidän järjestömme kantoja.

Onko joskus jonkin suuren puolueen puoluesihteeri vaatinut keskusjärjestöjohtajan eroa?

– En osaa sanoa. Minä en vaadi sitä puoluesihteerin ominaisuudessa. Vaadin sitä YKA:n hallituksen puheenjohtajana, YKA:n hallituksen näkemyksen perusteella. Ei sillä ole mitään tekemistä minun ammattini kanssa. En ole kokenut, että puoluesihteeriys tekisi minusta epälegitiimin järjestön puheenjohtajaksi, jonka jäsen olen ollut 10 vuotta. Meidän hallituksemme jäseninä on ihmisiä 4-5 eri puolueesta ja tässä on oltu aika yksimielisiä. En ymmärrä tällaista arvuuttelua tämän ympärillä.

Miltä se tuntuisi, jos toisen puolueen puoluesihteeri vaatisi ammattiliiton puheenjohtajana SAK:n puheenjohtajan eroa?





Fjäder

– Ei se kuulu minulle. En ole aktiivi SAK:n liitoissa, enkä SAK:n luottamustehtävissä. Sitä pitää kysyä SAK:n puheenjohtajalta, ilmeisesti sellaista tarvetta ei ole ollut, että keskusjärjestöjohtajia vaaditaan eroa. Kunkin järjestön puheenjohtaja voi vaikuttaa, minkälaista keskustelua hänen ympärillään käydään, Rönnholm vastasi.sai päivällä Akavan hallituksessa kritiikkiä ja äänestyksen jälkeen selvän luottamuksen. Fjäder kuvaili keskustelua rakentavaksi.– Kuuntelin nöyrästi hallituksen keskustelua. Uskon, että minulla on edunvalvontapäivä huomennakin. Pystyn ajamaan täysimääräisesti kaikkien akavalaisten asiaa. Nyt keskustelu on käyty, Fjäder sanoi.Fjäderin meneillään oleva nelivuotinen puheenjohtajakausi alkoi toukokuussa 2016.Seuraavan kerran puheenjohtajuus on virallisesti katkolla liittokokouksessa keväällä 2020.Fjäderille on sorvattu oma puheenjohtajasopimus.Jos Fjäder on ehdolla Akavan puheenjohtajaksi 2020 ja häviää vaalin, Fjäderin palkka juoksee vajaat pari vuotta, kunnes hän on täyttänyt 64 vuotta ja pääsee virallisesti eläkkeelle.Fjäder on johtanut Akavaa vuodesta 2011.