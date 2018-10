Miksi vihreät valitsee puheenjohtajan suljetuin ovin? – ”Se ei ole keskustelu, jota haluamme kilpailevien puolueiden kuullen käydä”

Politiikka

Miksi vihreät valitsee puheenjohtajan suljetuin ovin? – ”Se ei ole keskustelu, jota haluamme kilpailevien puol

Vihreät

valitsee lauantaina uuden puheenjohtajan.Puheenjohtajakisaa on leimannut joukkokieltäytyminen ja salamyhkäisyys.Puheenjohtajaäänestykset ovat julkisia tilaisuuksia puoluekokouksissa.Nyt vihreiden puoluevaltuuskunnan kokous ei ole avoin medialle ja yleisölle.Puheenjohtaja Touko Aalto https://www.is.fi/haku/?query=touko+aalto (vihr) kertoi viime viikolla luopuvansa uupumuksen vuoksi tehtävästään kesken kautensa.Puoluevaltuuskunta valitsee puheenjohtajan tulevana lauantaina kello 11 alkavassa kokouksessaan. Aikaa on siis rapiat kolme päivää, ja toistaiseksi suostumuksensa puheenjohtajaksi on antanut vain kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto https://www.is.fi/haku/?query=outi+alanko-kahiluoto (vihr).Tehtävästä ovat kieltäytyneet muun muassa ensimmäinen varapuheenjohtaja Maria Ohisalo https://www.is.fi/haku/?query=maria+ohisalo (vihr), kansanedustaja Olli-Poika Parviainen https://www.is.fi/haku/?query=olli-poika+parviainen (vihr) ja ex-kansanedustaja Oras Tynkkynen https://www.is.fi/haku/?query=oras+tynkkynen (vihr).Vihreät valitsee pätkäpuheenjohtajaa, joka hoitaa ainakin huhtikuun eduskuntavaalit. Ensi kesäkuun puoluekokouksessa vihreät äänestää seuraavan kerran puheenjohtajasta.– Puolueen kokoukset, joissa esimerkiksi valitaan ministereitä, ovat yhtä lailla luottamuksellisia keskusteluja. Tämä on hyvin samanlainen tilanne. Tässä tilanteessa puhumme siitä, miten suuntaudumme vaaleihin. Se ei ole keskustelu, jota haluamme kilpailevien puolueiden kuullen käydä, Miettinen vastasi.

Tuleeko mieleen yhtään tapausta tai puoluekokousta, jossa puolueen puheenjohtaja olisi valittu suljetuin ovin?

– Viittasin puolueiden kokouksiin, joissa valitaan ministereitä. Ne ovat kaikki suljettuja kokouksia. Tämä on niihin verrannollinen ja poikkeuksellinen tilanne.

Ette valitse ministereitä, vaan puoluevaltuusto valitsee puheenjohtajan kesäkuun puoluekokoukseen asti?

– Juuri näin, ja hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa, joka vaatii luottamuksellista keskustelua.

Vihreät puhuu paljon avoimuuden puolesta, mutta äänestätte suljetuin ovin?

– Avoimuus ei kai tarkoita sitä, että puolueitten pitäisi kertoa kaikki vaalistrategiansa julkisesti toisille.

Tässä ei siis valita puheenjohtajaa vaan vaaliveturi?

– Siitä tässä on kysymys. Tässä on puoli vuotta vaaleihin ja tässä valitaan henkilö, jonka johdolla vihreät menee vaaleihin.

Jos nyt valitaan vaaliveturi, vaihtuuko puheenjohtaja taas kesäkuussa puoluekokouksessa, vai voiko lauantaina valittu vaaliveturi jatkaa pitempään?

– Nyt teemme valinnan poikkeuksellisessa tilanteessa, sääntöjen mukaisessa järjestyksessä ja puolueen demokratian mukaisesti. Lauantaina tehtävä ratkaisu ei tietenkään sido meidän jäsenistön ja puoluekokouksen käsiä ensi kesäkuussa.

Puheenjohtaja valitaan kolmen päivän päästä. Miksi puheenjohtajasta ei käydä avointa keskustelua?

– Puoluevaltuuskunta käy koko ajan hyvää sisäistä keskustelua ja valmistautuu päätöksentekoon. Nyt tässä odotetaan niitten henkilöiden, jotka saattaisivat olla käytettävissä, päätöksiä aikeistaan. Kun niitä tulee, asetelma selkiytyy.

Mitään julkista keskustelua puheenjohtajasta en ole havainnut?

– Missä sitä pitäisi käydä? Tärkeintä tässä on, että se jolle päätöksenteko kuuluu – puoluevaltuuskunta – pääsee käymään keskenään sitä keskustelua. He käyvät sitä omalla sähköisellä foorumilla.

Onko puheenjohtaja jo juntattu siellä puoluevaltuuskunnan sisäisessä keskustelussa?

– Viime kädessä kyse on siitä, ketkä tulevat olemaan käytettävissä. Sen jälkeen valtuuskunta tekee päätöksensä. Sitä ei kukaan voi mestaroida ulkopuolelta.

Nyt on tullut lähinnä vain kieltäytymisiä. Koska tiedetään käytettävissä olevat puheenjohtajaehdokkaat?

– Puheenjohtaja kertoi luopuvansa alle viikko sitten. On ymmärrettävää, tässä tarvitaan vähän kypsyttelyä niiden taholta, jotka puheenjohtajuutta harkitsevat.

Kokous alkaa lauantaina kello 11. Käykö niin, että ehdokkaita siihen mennessä on ilmoittautunut vain yksi, Alanko-Kahiluoto, ja puheenjohtajaksi voidaan valita joku muu?

– Uskon, että siihen mennessä tiedämme useampien ihmisten käytettävissä olemisesta, puoluesihteeri Miettinen vastasi.Puheenjohtajan valitsee puoluevaltuuskunta ja sen 43 jäsentä. Yksikään puoluevaltuuskunnan jäsenistä ei ole kansanedustaja.