Irtisanomiskiistan neuvottelut jatkuvat – STTK:n Palola: kolmikannasta on liikkeellä ”puhujasta riippuen vähän eri näkemyksiä”

Politiikka

Irtisanomiskiistan neuvottelut jatkuvat – STTK:n Palola: kolmikannasta on liikkeellä ”puhujasta riippuen vähän

Työmarkkinaosapuolet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Teollisuusliiton





Uusia

Aallon

Palola