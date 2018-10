Politiikka

Kommentti: Mitä Touko Aalto muka olisi voinut tehdä toisin?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kun

Kun

Mitä





Sitten

Vihreät oli ylikunnossa eduskuntavaaleihin kaksi vuotta ennen eduskuntavaaleja.

Touko