Politiikka

Vihreät ylistävät Ohisaloa – Niinistön valinnassa nähtäisiin ”putinmaisia” piirteitä

Maria Ohisalon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Olisi hyvä jos Ohisalo saisi jatkaa. Juuri hänen kaltaistaan korkeasti koulutettua naista puolueemme kaipaa. "Maakuntien mies" Aalto oli fiasko.

Ville Niinistön





Pekka Haavistoa









Olli-Poika Parviainen