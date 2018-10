Politiikka

Kommentti: Irtisanomiskiista oli turha sota ilman voittajia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Irtisanomiskiista





Poliittisesti





Loppuun

Alla olevalla videolla hallituksen torstaina pitämä tiedotustilaisuus.

Perjantain merkittävin tieto oli SAK:n, STTK:n ja Akavan linjausten jälkeen se, että SAK:lainen Teollisuusliitto lopettaa lakkoilun saman tien, vaikka viralliset päätökset tehdään ensi maanantaina.Mahtiliiton linjaus kertoo, että lehti on kääntynyt. Muut seuraavat perässä.Hallitus siivosi irtisanomislakiesityksensä siihen malliin, että jahka sen perustelut käydään vielä kerran läpi kolmikantapohjalta, sopu lienee kasassa. Työntekijämäärärajoitukset on poistettu – se kelpaa kasvojenpesuvedeksi kaikille.Akava hyväksyi esityksen heti, SAK ja STTK haluavat käydä irtisanomispykälän perustelut läpi.Kyseessä on ay-liikkeelle pakollinen kolmikantaveivaus. Se, että hallituksen esitys olisi hyväksytty kertalaakista, olisikin ollut yllätys.Joku kysyy tietenkin: Kuka voitti?Ei totisesti kukaan.oli mielipuolinen seikkailu, joka paisui täysimittaiseksi poliittiseksi arvovaltasodaksi. Yleislakollakin jo uhkailtiin.Hyvä esimerkki, että järkevänä pidetyssä Suomessakin tunteet voivat viedä järjestä voiton.Nyt voi sanoa, että onneksi sentään edes järki voitti – lopulta.Mutta koska kyseessä on ay-asia ja kolmikanta, pitää silti varmuuden vuoksi, itsesuojeluvaiston takia, lisätä yksi sana:Ehkä.yhtenä lopputuloksena voi pitää sitä, että(kesk) hallitus ainakin yritti lunastaa lupauksensa yrittäjille. Mutta jos tätä seikkailua joku kaukaa korkeuksista katsoo, lopputulos on nollan kaltainen.Tai ei aivan, lasku operaatioista oli arviolta jo viitisenkymmentä miljoonaa euroa. Ainakin. Joidenkin mukaan enemmänkin. Laskun maksavat kiistaan viattomat yritykset.Ay-liikkeelle, Sdp:lle ja sen puheenjohtajallekiista oli osoitus ay-liikkeen ja Sdp:n yhteistyön pysyvyydestä ja siitä, että punakone toimii.Loppuratkaisu tuli ay-liikkeen kannalta kuitenkin viime hetkellä.Jos lakkoilu olisi jatkunut, koko järjettömyys olisi kääntynyt jo ay-liikettä itseään vastaan. Suhteellisuudentaju oli hukassa.voi herättää vielä yhden kysymyksen: Mitenkähän Suomea uudistetaan jatkossa isoissa, pakonomaisesti eteen tulevissa muutospaineissa, kun jo pienistä kysymyksistä saadaan liki kansalaissota aikaiseksi?Lisäksi monella jäi jo nyt käsi nyrkkiin, vaikka se onkin taskussa.