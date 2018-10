Politiikka

Kelpaako hallituksen rauhan ele ay-liikkeelle? Sipilä saa tiedon ratkaisuista navetan vihkiäisiin

Palkansaajakeskusjärjestöt vastaavat tänään hallituksen rauhan eleeseen. Pääministeri Juha Sipilä on ratkaisunhetkillä vihkimässä navettaa Kainuussa.

