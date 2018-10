Politiikka

Kansalais­aloitteiden määrä­aikoihin tulossa muutoksia – lakiesitys lausunnoille

Esityksellä pyritään selkeyttämään kansalaisaloitteen vireillepanoa ja täsmentämään henkilötietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä.Ehdotuksen mukaan aloitteen kannatusilmoitukset olisi toimitettava Väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi vuoden kuluessa siitä, kun tarvittavat 50 000 ilmoitusta on kerätty. Tällä hetkellä määräaika on kuusi kuukautta.Määräaika, jona aloite tulee toimittaa eduskunnalle, pitenisi puolestaan puolesta vuodesta vuoteen.Esitys pohjautuu oikeusministeriössä laadittuun arviomuistioon, jossa kartoitettiin kansalaisaloitteen toimivuutta. Aloitteiden muotoon tai aloitteiden kohdentumiseen lainsäädäntöasioihin ei sen mukaan ollut tarvetta tehdä muutoksia. Myöskään esimerkiksi vaadittavien kannatusilmoitusten lukumäärää ei nähty arviomuistiossa tarpeelliseksi muuttaa.Kansalaisaloitteita on voinut tehdä vuodesta 2012 lähtien.