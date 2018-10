Politiikka

Teollisuusliitto kokoontuu aamulla: Odotettavissa todennäköisesti aiempaa järeämpiä työtaistelutoimia

Teollisuusliiton hallitus kokoontuu aamupäivällä pohtimaan, millä tavalla se jatkaa toimiaan hallituksen irtisanomislakihanketta vastaan.

Kokouksen jälkeen on odotettavissa uusia ilmoituksia työtaistelutoimista, jotka ovat todennäköisesti järeämpiä kuin tähänastiset. Aiemmin Teollisuusliitto järjesti vuorokauden mittaisen lakon vastustaakseen lakia, joka heikentäisi irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä.



Ensi viikon alussa julkisten ja hyvinvointialojen JHL järjestää kaksipäiväisen poliittisen lakon lakihanketta vastustaakseen. Sen odotetaan näkyvän muun muassa koulujen, päiväkotien ja vanhuspalveluiden ruokapalveluissa sekä kuntien liikuntapalveluissa.



Hallitus sai aiemmin tällä viikolla eduskunnan tuen työllisyyspolitiikalleen luottamusäänestyksessä, mutta ay-liike on painottanut, ettei järjestetyllä äänestyksellä ole mitään vaikutusta vastatoimiin.



Ay-liike on ilmoittanut vastatoimien loppuvan vain, jos hallitus luopuu hankkeesta kokonaan.