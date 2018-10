SAK:n Eloranta hämmästyi Sipilän yllättävästä vedosta irtisanomislain vaihtoehdoksi: ”Tehdään tällainen uusi lenkki keskusteluun”

Politiikka

SAK:n Eloranta hämmästyi Sipilän yllättävästä vedosta irtisanomislain vaihtoehdoksi: ”Tehdään tällainen uusi l

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005867335.html

Rinne ihmetteli, Orpo tuki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005867447.html

”Täytyy nyt katsoa mikä tämä avaus on”

”Emme ole lopettamassa vaikuttamistyötä”