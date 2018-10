HS: Jari Lindström pettyi ay-liikkeeseen: Ei pidä suojella etuja niin, ettei lopulta ole enää etuja, joita suojella

Politiikka

HS: Jari Lindström pettyi ay-liikkeeseen: Ei pidä suojella etuja niin, ettei lopulta ole enää etuja, joita suo

Ay-liikkeellä vaikutusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005859622.html

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005860911.html