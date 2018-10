Politiikka

Alexander Stubb Ylelle: Vain yksi asia saisi luopumaan ehdokkuudesta eurooppalaiseen huipputehtävään

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005855471.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Komissaarin työ olisi ”unelmaduuni”

”Pahimmillaan yksinäistä hommaa”