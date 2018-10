Politiikka

Työministeri irtisanomislaista: ”Tulee kiukkuista palautetta, että on käännetty takki nurin”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ay-liikkeen painostuksella vaikutusta

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005849014.html

Lindström: vaikutus kannatukseen sivuseikka