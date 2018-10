Politiikka

Setä Arkadia -podcast irtisanomislaista: Antti Palola vannoo, ettei STTK vedä Sdp:n vaalivankkureita

Irtisanomislain

ympärille on synty sellainen mellastus, että entisellä merikapteenilla, STTK:n puheenjohtajallasaattaa olla työmarkkinasekstantti hetken sekaisin – vaikkei hän sitä Setä Arkadia -podcastin haastattelussa tosin tunnusta.Tilanne on silti karannut käsistä kaikilla tahoilla.

Mutta millä tästä sotkusta selvitään?

– Sotku saataisiin selvitettyä sillä, että hallitus vetäisi pois tämän esityksen ja käynnistäisimme puhtaalta pöydältä valmistelun muista työllisyyttä ja työllistymistä edistävistä toimenpiteistä, Palola sanoo.Kun tai pikemminkin jos hallituksen esitys päätyy eduskuntaan, STTK aikoo antaa eduskunnalle työrauhan eikä pyri lainsäätäjän pukille, mistä ay-liikettä on haukuttu– Ne (painostustoimet) koskevat sitä aikaa, kun tämä on valmistelussa. Minä luulen, että sitten me siirrymme vaiheeseen kaksi, kunhan eduskunta alkaa tätä käsitellä. Luulen, että sitten meidän liitot arvioivat tämän tilanteen eri tavalla.– Oma henkilökohtainen näkemykseni on, että siinä vaiheessa kun asiaa käsitellään eduskunnassa, niin silloin meidän pitää antaa eduskunnalle työrauha, Palola linjaa.

Hurjimmissa puheissa ay-liike on pelotellut yleislakolla, ellei hallitus peräänny?

Palola ei vedä Sdp:n vaalivankkureita

