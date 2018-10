Politiikka

EU tyrmäsi alkoholin etämyynnin kiellon: Kokoomus juhlii – ja nakkelee nuolenpäitä keskustalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etämyynti jätettiin tarkoituksella auki

https://twitter.com/swheimo/status/1049642575475425281





Saarikko: ”Lausunto otetaan huomioon”