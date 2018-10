”Sauli Niinistö näytti julkisesti kiukkuisen puolen itsestään” – Presidentistä kirjan kirjoittaneet arvioivat lauantain esiintymistä

Politiikka

”Sauli Niinistö näytti julkisesti kiukkuisen puolen itsestään” – Presidentistä kirjan kirjoittaneet arvioivat

Voit katsoa otteen keskustelusta yllä olevalta videolta.





”Ärhäkkyys yllätti”

”Samaa kuin halu vaientaa kirjoittaja”





”Molemmilta tuli kovia toisia kohtaan”