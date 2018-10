Politiikka

Presidentti Niinistö näpäytti eduskuntaa – puhemies Risikko: ”Virkamiehemme käyvät tätä läpi”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Risikko ehkä itsekin yhteydessä

Menettely sai kritiikkiä tuoreeltaan