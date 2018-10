Politiikka

Keskustan Puska pantiin ruotuun – joutuu äänestämään hallituksen kannan mukaisesti Vaasan sairaalaa vastaan

on itsekin painostanut kansanedustaja Pekka Puskaa https://www.is.fi/henkilo/Pekka+Puskaa+ (kesk) soten taakse.Puska jumitti viime viikolla sotevaliokunnan työn kahdeksi päiväksi, kun hän vaati Vaasan sairaalaa takaisin laajan päivystyksen sairaalaksi.Puska syytti kokoomusta painostuksesta, kun Puska joutuu äänestämään Vaasan sairaalan kohtalosta.Ryhmäjohtaja Antti Kaikkonen https://www.is.fi/henkilo/Antti+Kaikkonen (kesk) tunnustaa, että hän on itsekin taivutellut Puskaa takaisin soten taakse myös Vaasan sairaala -kysymyksessä.– En lähde ketään tässä syyttelemään. Jos tässä painostajia etsitään, niin itsekin saatan kuulua niihin. Olen vedonnut Puskaan voimakkaasti tässä asiassa. Kyllä tässä useampi keskustelu on käyty.– Kaikki hallituspuolueet lähtevät siitä, että omat kansanedustajat tukevat tätä hanketta. Ja näin tehdään. Olen keskustellut useampaan kertaan Puskan kanssa tästä asiasta, Kaikkonen kertoi.olisi siis halunnut, että Vaasan sairaala otettaisiin 12 päivystävän sairaalan joukkoon. Puska kertoi viime viikolla, että hän aikoo pidättäytyä äänestämässä sotevaliokunnassa Vaasan sairaalasta.Nyt Puskan pitää valiokunnassa äänestää Vaasan sairaalasta oman tahtonsa vastaisesti ja hallituksen kannan mukaan.Puska syytti kokoomusta, ja myös omaa keskustapuoluetta painostuksesta.– Kokoomuksen edustajat ovat minulle suureksi hämmästykseksi ilmoittaneet, että koko sote-käsittely ei etene, ellen henkilökohtaisesti ole valiokunnassa äänestämässä pykälästä ilman Vaasaa. Ei siis riitä, että keskusta olisi valiokunnassa yksimielisesti pohjapykälän takana, vaan minun pitäisi todella olla henkilökohtaisesti valiokunnassa äänestämässä vastoin vahvasti perusteltua kantaani.– Tässä tilanteessa olen joutunut uskomattoman painostuksen kohteeksi – alun perin juuri kokoomuksen taholta - mutta myös omasta piiristä on vahvasti vedottu ”soten kokonaisuuden nimissä, Puska totesi tiedotteessaan.Puska ei halunnut kommentoida asiaa enempää. Puskan mukaan hän kertoi asiansa tiedotteessaan.Puska aikoo äänestää niin valiokunnassa kuin salissa hallituksen sote-esityksen puolesta kaikissa kohdissa.Puska tulehdutti viime viikolla eduskunnan sotevaliokunnassa keskustan ja kokoomuksen välit. Sotevaliokunta oli käytännössä seis tämän takia kaksi päivää.Sotevaliokunta keskeytti ja jätti pitämättä kokouksiaan torstaina ja perjantaina, kun Puska alkoi vaatia Vaasan sairaalaa takaisin 12 täyden palvelun sairaalan joukkoon.Sote-esityksessä 18 maakuntaan jää 12 täyden palvelun sairaalaa, Vaasa ei joukkoon kuulu, ja Etelä-Pohjanmaan laajan päivystyksen sairaala on Seinäjoella.Keskusta on vaatinut soten pikaista käsittelyä ja syyttänyt valiokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua https://www.is.fi/henkilo/+Krista+Kiurua (sd) käsittelyn viivyttämisestä, ja nyt keskustan kansanedustaja Puskan takia sote jumittui viime viikolla.Puska keksi ratkaisuksi sen, että hän ei osallistu valiokunnan äänestyksiin, kun käsitellään Vaasan sairaalaa ja 12 laajan päivystyksen sairaalaa.Nyt Puska joutuu siis valiokunnan äänestyksiin Vaasan sairaalasta osallistumaan.puolestaan kiisti painostaneensa Puskaa äänestämään Vaasan sairaalasta hallituksen linjan mukaisesti.– Painostaminen ei kuulu meidän toimintatapoihin. Tietysti meillä on hallituspuolueiden kesken sopimus siitä, että hallituksen esityksiä tuetaan. Me pidämme huolen omista edustajista, ja keskusta pitää omistaan, ryhmäjohtaja Kalle Jokinen https://www.is.fi/henkilo/Kalle+Jokinen+ (kok) sanoi.Kokoomuksella itsellään on kaksi sotekapinallista. Kansanedustajat Elina Lepomäki https://www.is.fi/henkilo/Elina+Lepomäki+ (kok) ja Susanna Koski https://www.is.fi/henkilo/Susanna+Koski+ (kok) ovat kertoneet jo kuukausia sitten, että he eivät aio äänestä hallituksen sotemallin puolesta.

Teillä itsellä on kaksi edustajaa äänestämässä sotea vastaan?

– Tiettävästi ei ole vielä kukaan äänestänyt sotea vastaan. Vielä ei ole sellaisia äänestyksiä ollut, Jokinen vastasi.