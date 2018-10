Politiikka

Kommentti: Hallitus menee Yrittäjien Mikael Pentikäisen johdolla kohti poliittista hautaa

Yleisradio

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005851412.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei tarvitse

Nyt

Hallituksella ei ole mitään linjaa

Hallitus

Elinkeinoministeri

Keskiviikon

Lain hylkääminen olisi myrkkyä Sdp:lle

Lakiesityksen