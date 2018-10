Vihreiden ryhmäpomo Krista Mikkonen tukee Jani Toivolan päätöstä: ”Tämä on ollut Janin oma harkinta ja ratkaisu”

Politiikka

Vihreiden ryhmäpomo Krista Mikkonen tukee Jani Toivolan päätöstä: ”Tämä on ollut Janin oma harkinta ja ratkais





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005850835.html