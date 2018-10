Politiikka

Suora lähetys kello 14: Eduskunta äänestää tiedustelulakien kiirellisyydestä

Perussuomalaisten

Seuraa suoraa lähetystä eduskunnasta kello alkaen 14 tästä jutusta.

Kiireellisyys vaatii 5/6 enemmistön

Tölli: Ei salli massavalvontaa

Vasemmistoliitto kielteisenä kiireellisyydelle