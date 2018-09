Politiikka

Hallitus aikoo kertoa irtisanomissuojan linjauksista ensi viikolla

Hallitus aikoo kertoa jo ensi viikolla, millaisiin linjauksiin se on päätynyt kiistaa herättäneessä irtisanomislakihankkeessa.– On sovittu, että linjaukset ovat ensi viikolla valmiita eli sitten ministeriryhmä haluamallaan tavalla kertoo nämä detaljit, linjaukset, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi STT:lle perjantaina eduskunnassa.Sipilän mukaan hallitus on valmis joustamaan siinä, minkäkokoisia yrityksiä irtisanomissuojan muutos koskisi. Aiemmin rajaksi on ehdotettu alle 20 hengen yrityksiä, mutta raja voi siis mahdollisesti laskea alemmaksi.Sipilä arvioi, että samassa yhteydessä työttömyysturvan karensseihin liittyviin huoliin voisi löytyä ratkaisu.Hallitus on toivonut, että irtisanomissuojan keventäminen madaltaisi kynnystä palkata työntekijöitä.Pääministerin mukaan irtisanomissuoja-asiaan ei ole mahdollista löytää Suomessa yksimielistä ratkaisua.– Joudumme hallituksena hakemaan siihen mielestämme mahdollisimman tasapainoisen kompromissin, joka kuitenkin vie sitä työllisyysasiaa eteenpäin.Ensi viikon linjausten jälkeen hallituksen lainvalmistelu asiassa jatkuu. Varsinainen lakiesitys on edelleen määrä antaa eduskunnalle marraskuussa.