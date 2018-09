Politiikka

Kommentti: Sipilän pokka petti potkulain kanssa





https://www.is.fi/politiikka/art-2000005844211.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sipilä oppii, että hyökkäys on helppoa, perääntyminen tuskallista.

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005845505.html

Vaaliteuras Lindström





Rinne sai kerrankin hymyillä