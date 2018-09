Hallituskumppanit tukkanuottasilla – Pekka Puska jumitti soten käsittelyn: ”Jos on vakaumus, sen takana täytyy seistä”

Politiikka

käsittely on jälleen kerran juntturassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.Tällä kertaa hallituspuolueet eivät voi syyttää valiokunnan puheenjohtajaa Krista Kiurua https://www.is.fi/henkilo/Krista+Kiurua+ (sd) soten viivyttämisestä.Tällä kertaa asialla on kansanedustaja Pekka Puska https://www.is.fi/henkilo/Pekka+Puska+ (kesk).Puska on pitänyt esillä, että Vaasan sairaala pitäisi lisätä täyden palvelun sairaaloiden joukkoon.Hallituskumppani kokoomus ei halua avata pakettia uudelleen, ja sotevaliokunnan kokouksista ei ole pariin päivään tullut juuri mitään.Eilen sotevaliokunnan aamupäivän kokous keskeytettiin, ja illalla valiokunta oli koolla vain parikymmentä minuuttia, kun edellytyksiä kokouksen jatkolle ei ollut.Tämän aamun kokous jäi niin ikään vajaaksi, ja iltapäivän kokous peruutettiin kokonaan.Hallitus on jo aika päivää sitten päättänyt, että 18 maakunnassa on 12 täyden palvelun sairaalaa. Etelä-Pohjanmaalla Vaasa ei päivystystä saanut, vaan sotessa päivystys keskitetään Seinäjoelle.Nyt Puska on ottanut Vaasan sairaalan kohtalon uudelleen esille, mikä on jumittanut valiokunnan toiminnan.on käytännössä ainoana puolueena tahtonut kiirehtiä ja pitää kiinni soten aikatauluista, jotta puolueelle tärkeät maakuntavaalit voitaisiin pitää ensi toukokuussa.Sote-valiokunnan piti saada tänään valmiiksi mietintöluonnoksensa, jotta eduskunta ehtisi äänestää sotesta marraskuun lopulla, ja keskusta saisi maakuntavaalinsa tästä puolen vuoden kuluttua toukokuussa.Jo pitkään on tiedetty, että sote-valiokunnan mietintöluonnos ei tänään valmistunut.Keskustan Puskan toiminta on herättänyt kummastusta, koska hän niin sanotusti potkii omiaan polveen.Puska on nyt kaksi päivää saanut kulutettua valiokunnan työaikaa, ja keskusta on tahtonut vauhtia soten käsittelyyn.

Miksi keskustan edustaja rupeaa nyt jarruttamaan sotea, Pekka Puska?

– Enhän minä jarruta. Keskusta on mukana tässä täysin. En ole takinkääntäjä henkilökohtaisesti, Puska vastasi IS:lle.

Päivystävät 12 sairaala on naulattu lukkoon. Miksi nyt alatte tätä vastustaa?

– Olen koko ajan sanonut oman kantani. Olisin toivonut, että tässä olisi järki voittanut. Kun tämä on naulattu lukkoon, en halua estää tämän etenemistä.

Tästä kuitenkin syntyi riita kokoomuksen kanssa ja valiokunnalta meni kaksi päivää. Kannattiko?

– Ei tässä kenenkään pitäisi oikeasti pahoittaa mieltänsä tästä asiasta. Kyllä tässä on tehty kärpäsestä härkänen.

Oliko tämä edustaja Puskan henkilökohtainen egotrippi, jotta pääsette sanomaan, että ette itse kannattanut Vaasan sairaalan päivystyksen lopettamista?

