Politiikka

Keskustan sote-valiokunnan jäsenet vakuuttelevat: aikataulussa pysymien yhä mahdollista

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005844391.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Meillä on kaikki edellytykset edelleen siihen.









Hermostuneisuus soten ympärillä jatkuu eduskunnassa.Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan oli tarkoitus saada valmiiksi mietintöluonnoksensa sotesta tänään. Jo pitkään on tiedetty, että luonnos ei tänään valmistu.Jos mietintöluonnos olisi tänään valmistunut, hallituksen laatiman aikataulun mukaan eduskunta olisi päässyt äänestämään sotesta marraskuun lopulla, ja maakuntavaalit olisi voitu pitää siitä puolen vuoden päästä toukokuussa samaan aikaan eurovaalien kanssa.Maakuntavaalit on ollut tärkeä keskustalle.Eilen illalla sotekiistely yltyi taas sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Helsingin Sanomat kertoi, että sote-valiokunnan kokous https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005844201.html kesti eilisiltana vain 20 minuuttia, koska edellytyksiä kokouksen jatkumiselle ei ollut.Myös sote-valiokunnan eilisaamuinen kokous oli päättynyt ennen aikojaan, kun Rkp:n edustaja oli esittänyt Vaasan sairaalan lisäämistä laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon.Sote-esityksessä Suomeen jää 12 täyden palvelun sairaalaa, Vaasa ei päivystystä saanut, vaan Etelä-Pohjanmaan päivystys hoidetaan Seinäjoella.HS:n mukaan kaksi sotevaliokunnan keskustalaista jäsentä, Martti Talja https://www.is.fi/henkilo/Martti+Talja ja Pekka Puska https://www.is.fi/henkilo/Pekka+Puska , olisivat olleet valmiita Vaasan ympärivuorokautiseen päivystykseen.Hallituskumppani kokoomus ei halua avata kertaalleen päätettyä asiaa, että 18 maakunnassa on 12 täyden palvelun sairaalaa.Kansanedustaja Talja vakuutteli ennen tämän aamun sotevaliokunnan kokousta, että hän ei ole avaamassa sairaalakysymystä ja ajamassa Vaasaa täyden palvelun sairaalaksi.– Ei ole tässä yhteydessä. Mennään tämän hallituksen esityksen pohjalta. Kyse oli henkilökohtaisesta pohdinnasta, Päijät-Hämeen keskussairaalan johtajana aiemmin toiminut Talja sanoi.Vaasan sairaala on kuuma kysymys Vaasan vaalipiirissä, joka on keskustan hallitsema maakunta. Vaasan vaalipiirin 16 kansanedustajasta keskustalaisia on viisi.Myös sote-valiokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen https://www.is.fi/henkilo/Hannakaisa+Heikkinen+ (kesk) totesi, että keskusta ei ole avaamassa kysymystä Vaasan sairaalan päivystyksestä.– Ei ole, Heikkinen sanoi.Keskustalla on ollut melkoinen paine soten aikataulujen suhteen. Mitään virallista aikataulua ei ole kerrottu eduskunnassa, ja sotevaliokunnan mietintöluonnoksen valmistuminen vie vielä aikansa.

Valmistuuko mietintöluonnos niin, että maakuntavaalit voidaan pitää toukokuussa?

– Siihen tähdätään. Meillä on kaikki edellytykset edelleen siihen. Tässä vaiheessa emme ajattele vaaleja, vaan sitä että iso uudistus tulee tehtyä. Mietintöluonnos on lähiviikkoina valmis, Heikkinen vastasi.

Eikö mietintöluonnoksen pitänyt valmistua tänään?

– Ei siitä ole kyse. Meillä on luotu uutta raamia tuleville viikoille. Meillä on valmistelevat keskustelut tehty. Nyt on vain kyse lakipakettien viilauksista perustuslakivaliokunnalle.

Pidätte huolen siitä valiokunnassa, että keskusta saa pitää haluamansa maakuntavaalit toukokuussa?

– Maakuntavaalit eivät ole tässä vaiheessa prioriteettilistalla edes top kympissä. Emme mieti vaalipäivää, vaan että saamme ison uudistuksen valmiiksi. Tässä on vielä perustuslakivaliokuntaa ja muuta, emme semmoisia vaaleja mieti.

Voidaanko tästä vetää johtopäätös, että sote ei ehdi äänestykseen marraskuussa?

– Ei semmoista voi vielä todeta. Ei todellakaan. Kaikki on vielä mahdollista. Perustuslakivaliokunnan käsittelyä on vielä turha miettiä. Me keskitymme omaan työhömme, Heikkinen vakuutteli.Kun Sote-valiokunnan mietintöluonnos valmistuu, se menee perustuslakivaliokuntaan, joka antaa luonnoksesta oman lausuntonsa. Jos sotevaliokunnan mietintöluonnos läpäisee perustuslakivaliokunnan, sotevaliokunta voi tehdä oman mietintönsä, jonka pohjalta eduskunta lakiesityksistä äänestää.