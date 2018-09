Politiikka

Nauroiko koko YK Donald Trumpille? Salissa ollut Timo Soini: ”Sen voi ymmärtää kahdella tavalla”

Ylläolevalla videolla Timo Soini arvioi Donald Trumpin esiintymistä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Sitä päivää en toivo näkeväni”