Politiikka

Ulkoministeri Soini otti kantaa Airiston Helmen jättioperaatioon: ”Kyllä ne sellaisella alueella sijaitsevat…”

Ylläolevalla videolla ulkoministeri Timo Soini kommentoi Turun saariston suuroperaatiota.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy