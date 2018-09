Politiikka

Setä Arkadia -podcast: Ilkka Kanervan mukaan Airisto-operaatiossa ei ole kysymys vain verotarkastuksesta

Krp:n viikonlopun suuroperaatio Airistolla on puhuttanut myös eduskuntaa.Isku oli esillä keskiviikkona sekä puolustusvaliokunnassa että ulkoasianvaliokunnassa, joka kuunteli tiedusteluasiantuntijoita eduskunnan maanalaisissa tiloissa, suojassa ulkopuoliselta kuuntelulta.Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva https://www.is.fi/henkilo/Ilkka+Kanerva (kok) korostaa Setä Arkadia -podcastissa, että kyseessä oli todella suuri operaatio. Samaan aikaan, samalla H-hetkellä iskettiin seitsemääntoista kohteeseen, ettei aineistoa olisi voitu tuhota.– Hiukan on ehkä tullut vähättelevä käsitys siitä, miten isosta operaatiosta oli kysymys. Siellä ei ollut sataa kaveria, siellä oli neljäsataa kaveria käytännössä, Kanerva sanoo.Asia on ollut vakava, kyse oli muustakin kuin normaalia suuremmasta verotarkastuksesta tai rahanpesusta.– Tämä asia paisuu sillä tavalla, että tämän asian johdosta on myös kansainvälisiä etsintäkuulutuksia liikenteessä.sanookin, että samalla Suomi lähetti viestin Venäjälle, myös muille tahoille, että Suomi huolehtii alueellisesta koskemattomuudestaan ja valmistautuu Ahvenanmaan puolustamiseen kriisin sattuessa.– Tämä on viesti, ei vain Venäjälle, vaan kaikkialle muuallekin.

Mutta viesti yhtä kaikki?

Tiedustelulakeja

– Kyllä minä siinä tämän ulottuvuuden näen.– Viesti siitä, että Suomelle suvereniteetti, koskemattomuus, itsenäisyys ja vapaus ovat erittäin tärkeitä arvoja. Kyllä.Kuuntele koko mielenkiintoinen ja ajankohtainen haastattelu alla olevalla soittimella tai suoraan Suplassa https://www.supla.fi/supla/3301596 Kuin sattumalta keskiviikkona eduskunnan suureen saliin tuli myös tiedustelulain uudistus. Lakipaketti näyttää menevän läpi nopeutettuna, kun Sdp sai keväällä takuut Supon laajasta parlamentaarisesta valvonnasta.– Jos minun poliittinen nenäni mitään sanoo, niin kyllä siinä on vahva vainu siitä, että asia on nyt suotuisassa asennossa ja että se tulee nopeutettuna menemään prosessin läpi.tarvitaan Kanervan mukaan muun muassa siihen, että poliittinen johto saa reaaliaikaista turvallisuuspoliittista tietoa hälyttävistä asioista. Kuten Ahvenanmaan asemasta.– Meillä on erittäin pätevät suunnitelmat siltä varalta, jos joku tulisi loukkaamaan Ahvenanmaan demilitarisointia, Kanerva vakuuttaa.Tapaus Airiston helmen yhteydessä on puhuttu ”pienten vihreiden miesten ” majoituksesta, merimiinoituksista ja tietoliikenneyhteyksistä.Tapauksessa on yhteneväisyyksiä takavuosikymmenille, kun Suomeen ilmestyi Neuvostoliitto-taustaisia Teboil-huoltoasemia. Ne sijoitettiin niin, että joku laski huoltoasemien etäisyyden vastaavan täsmälleen T–72-panssarivaunujen tankkaustarvetta. Itä-Suomessa puolestaan ihmeteltiin, miksi huoltoasemille sijoitettiin valtavia polttoainesäiliöitä.Kenervan mukaan kenelläkään ei ole asiaa isänmaan porstualle.– Ei voida ajatella, että päästettäisiin joku sinne etupeltoon tekemään omia kylvöjään, Kanerva muotoilee.Venäläistaustaisen firman tonttihankinnoista on puhuttu vuosikaudet. Miksi siihen herättiin vasta nyt? Kanerva mukaan osasyy löytyy alueen kuntapolitiikasta rakennuslupineen.

Tämä on turvallisuusuuspolitiikan ydintä, jota hoitaa joku kaavoituslautakunta?!?

Samaan

– Mietipä sitä.aikaan hallitus valmistelee esitystä kaksoiskansalaisuudesta. Kanervan mukaan puolustusministeri Jussi Niinistö https://www.is.fi/henkilo/Jussi+Niinistö (sin) lupasi hänelle viimeksi viikonloppuna, että lakiesitys on eduskunnanssa viimeistään marraskuussa. Kyse on esimerkiksi siitä, mikä on kaksoiskansalaisen asema puolustusvoimissa.Venäjällä on iankaiken pidetty suomalaisia hiukan tyhmänrehellisinä tsuhnina. Suomessa venäläiset saavat ostaa tontteja jopa strategisilta alueilta, mikä on Venäjällä ulkomaalaisille täysin mahdotonta. Kaksoiskansalaisillakaan ei totisesti ole mitään asiaa Venäjän armeijaan, mutta Suomessa kaksoiskansalaisilla on siihen oikeudet – lisäksi Venäjä kohtelee Suomessa asuvia kaksoiskanslaisiaan venäläisinä joka tapauksessa.

Ilkka Kanerva, ovatko suomalaiset sinisilmäisiä, tyhmiä vai molempia?

