Kokoomus syyttää kumppaneitaan painostuksesta Soini-äänestyksessä – Sipilä: ”Minä en ainakaan ole painostanut ketään”

Politiikka

Kokoomus syyttää kumppaneitaan painostuksesta Soini-äänestyksessä – Sipilä: ”Minä en ainakaan ole painostanut

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005836454.html

https://www.is.fi/haku/?query=lenita+toivakka





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Sipilä tähtäimessä





Painostusta myös muilta hallitustahoilta





”Koen sen kyllä vähättelynä”





”Meidän ryhmässä keskustellaan”