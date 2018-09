Politiikka

Elovaara: Soini antaa täydellisen lyömäaseen oppositiolle – ”Ärsyttää monia äärimmilleen”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tilanne aiheuttaa suurta epämukavuutta”





Elovaara: ”Soini alkaa jäädä supermarginaaliin”