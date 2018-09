IS seuraa: Timo Soinille eduskunnan luottamus äänestyksen jälkeen

Kansanedustaja Leena Meri kertoo, miksi perussuomalaiset äänestivät tyhjää. - Meille sanavapaus ja omantunnon vapaus on tärkeämpää kuin Timo Soinin näpäyttäminen.

- Emme halunneet ottaa tähän teatteriin osaa. Tässä on käsikirjoittajana Timo Soini, joka on kauan tätä provosoinut. Täällä on paljon erilaisia näyttelijöitä, jokaisella on oma rooli. Nyt tulee näyttävyyttä.