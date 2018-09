Politiikka

IS listasi Soini-trillerin vaaranpaikat – Pelkonen aikoo vain istua paikallaan: ”Ryhmä ei ole yhtenäinen”

Kokoomusnaiset

Nämä sanat

Lakkoilevatko kokoomusnaiset paikallaan?





Sekä

tekivät eilen eduskunnan kyselytunnilla viimeisen yrityksensä saada Timo Soini https://www.is.fi/haku/?query=timo+soini (sin) taipumaan, vakuuttamaan ja myöntämään virheensä.Kansanedustaja Sofia Vikman https://www.is.fi/haku/?query=sofia+vikman (kok) kysyi Soinilta, onko tämä ottanut opikseen oikeuskanslerin tiukkasanaisesta päätöksestä koskien tämän abortinvastaisia kannanottoja.– Tämän kanssa pystyn hyvin elämään, uskon että kaikki muutkin pystyvät elämään sen kanssa, Soini tyytyi toteamaan.tuskin jäävät Soinin eduskunnan suuren salin kuuluisiksi ja viimeisiksi, mutta kovan luokan trilleri ulkoministerin tämänpäiväisestä luottamusäänestyksestä on kuitenkin kehkeytymässä.Kokoomuksen naisista Jaana Pelkonen https://www.is.fi/haku/?query=jaana+pelkonen ja Saara-Sofia Sirén https://www.is.fi/haku/?query=saara-sofia+siren ovat vahvistaneet, etteivät aio äänestää Soinin luottamuksen puolesta. He aikovat tehdä niin, vaikka kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo https://www.is.fi/haku/?query=petteri+orpo ja keskustan ryhmäjohtaja Antti Kaikkonen https://www.is.fi/haku/?query=antti+kaikkonen kertoivat torstain ryhmäkokousten jälkeen ryhmiensä äänestävän Soinin luottamuksen puolesta yhtenäisesti.– Ei meidän eduskuntaryhmä ole yhtenäinen. Tiedän aika vahvasti, että en ole se ainoa joka tulee toimimaan tällä tavalla, Pelkonen sanoi IS:lle.Pelkonen että Sirén ovat kertoneet pyrkivänsä ainakin saapumaan äänestykseen paikalle. He voivat kuitenkin myös äänestää tyhjää, tai jättää kokonaan äänestämättä.– Se on varma, että en tule painamaan nappia, jossa annetaan Soinille luottamus. Mutta en ole toisaalta painamassa nappia, jossa horjutetaan tämän maan hallitusta.– Eli olen paikalla huomenna eduskunnassa, minulla on työpäivä. Eli olen salissa, mutta luultavasti sitten istun paikallani, Pelkonen sanoi eilen IS:lle.Tänään aamulla hän viestitti Helsingin Sanomille samaa. Pelkosen mukaan hän ”luultavasti istuu lakossa” paikallaan salissa.Vikman totesi Facebookissa torstaina, että hänen äänestyspäätöksensä kannalta on ratkaisevaa se, miten Soini suhtautuu tekemiinsä virheisiin. Yön jälkeen hän on päättänyt äänestää ryhmäkurin mukaan.

