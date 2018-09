Politiikka

Eero Lehti, 74, epäröi jatkoa eduskunnassa: ”Elämästä pitäisi pystyä nauttimaan vielä silloin, kun jaksaa”

Kansanedustaja, 74, (kok) myöntää laihtuneensa seitsemän kiloa. Hän päätti pudottaa painoaan elämäntaparemontilla. Mies kertoo IS:lle, että painoi kuurin alkaessa 117 kiloa ja tavoite on päästä sataan kiloon.– Olen ryhtynyt syömään säännöllisemmin ja pienempiä annoksia, hän luettelee kuurinsa onnistumisen syitä.Lehti kertoo, että hänen fyysinen kuntonsa on hyvä, sillä nuorempana hän juoksi maratoneja hieman alle neljän tunnin ja satanenkin hurahti yhteentoista sekuntiin.– Ne ajat ovat kaukana, mutta peruskunto on säilynyt hyvänä, hän huomauttaa.Kansanedustajalla on syksyllä muutakin ajateltavaa kuin painonpudotus. Hän kertoo miettivänsä vakavasti sitä, lähteekö enää seuraaviin eduskuntavaaleihin ehdokkaaksi.– Olen istunut eduskunnassa kolme kautta, eikä viime aikoina ole tullut mitään uutta. Työ alkaa olla sitä yhtä ja samaa, hän pohtii.Lehti naurahtaa, että ajatus jatkosta pyörii päivittäin mielessä ja joskus jatkohalut saavat vallan ja joskus luopuminen käy mielessä. Hän huomauttaa, että äänestäjät toivovat hänen jatkavan.– Juuri tänä aamuna (keskiviikkona) juttelinkanssa aiheesta ja päätin, että kun Uudenmaan ehdokasasetelma on ratkennut, teen sen jälkeen päätökseni.– Sitoudun aina sataprosenttisesti siihen, mitä teen. Seuraavat neljä vuotta voivat olla haasteellisia. Elämässä on myös muuta kuin eduskunta. Elämästä pitäisi pystyä nauttimaan vielä silloin, kun jaksaa, hän pyörittelee.Eero Lehti vielä huomauttaa, että hänen isänsä eli melkein satavuotiaaksi ja oli aktiivisesti mukana elämässä.– Teen päätökseni syksyn aikana ja kuuntelen perhettäni. He ovat muistuttaneet, että olen ollut viimeiset 50 vuotta pois kotoa joka toinen ilta, kuntapolitiikassakin vaikuttanut Lehti miettii ja jatkaa:– Perhettäkin on hyvä kuunnella.