Iltalehti: Kansanedustaja Jani Toivola ajanut eduskunnan taksikortilla 6 200 kilometriä – veronmaksajille 22 000 euron lasku

17.9. 7:57

Vihreiden kansanedustaja Jani Toivola on käyttänyt eduskunnan taksikorttia tällä vaalikaudella jo 1 039 kertaa, kertoo Iltalehti.

Iltalehden selvityksen mukaan Toivolan taksimatkat ovat maksaneet veronmaksajille yhteensä jo 22 000 euroa. Toivola on ajanut taksilla 6 200 kilometriä. Iltalehden tavoittama kansanedustaja sanoo, että hänen taksikortin käyttönsä on "totta kai paljon".



– Tajuan vasta itsekin, miten paljon eri tehtäviä minulla on ollut kansanedustajana, ja miten paljon olen vieraillut ja käynyt puhumassa eri tilaisuuksissa näinä vuosina, hän sanoo.



Toivolan mukaan kaikki eduskunnan taksikortilla maksetut matkat ovat liittyneet edustajantehtävän hoitamiseen.



– Olen tuona ajanjaksona vieraillut esimerkiksi yli sadassa oppilaitoksessa ja ollut puhujana yli sadassa seminaarissa tai muussa tapahtumassa, hän sanoo.