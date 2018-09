Laura Huhtasaari: ”Pyrin tuomaan tahallani maahanmuuttoa esille joka keskustelussa”

Politiikka

Setä Arkadia podcast: Laura Huhtasaari aikoo tuoda maahanmuuttoa esille joka keskustelussa – ihan tahallaan

Ruotsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta nyt kyse

vaalituloksen ja ruotsidemokraattien vaalivoiton perusteella tiedetään, että maahanmuutto nousee vaalikeskusteluun myös Suomessa ennen huhtikuun 14. päivän eduskuntavaaleja.Setä Arkadia otti härkää sarvista – mikäli vertaus sallitaan – ja kävi syksyn podcast-avausistuntonsa perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajan, kansanedustajakanssa eduskunnan kuppilassa torstaina, hernekeittopäivänä.Eli eipä eristetä persuja, eikä Huhtasaarta! Turha tulla sanomaan!Setä A:n vänkäys Huhtasaaren kanssa kestää 26 minuuttia 13 sekuntia, ja on luonnollisesti kuuntelemisen väärti. Jos podcast-soitin ei näy alla, voit kuunnella haastattelun suoraan Suplasta https://www.supla.fi/supla/3295254 Huhtasaari on persujen puheenjohtajan, Jussi https://www.is.fi/haku/?query=jussi ”mestari” Halla-ahon https://www.is.fi/haku/?query=halla-ahon maapäällinen edustaja Suomen päivänpoliittisessa elämässä, kun mestari itse vaeltaa EU-edustajana Brysselin ja Strasbourgin väliä. Sunnuntaina molemmat olivat ruotsidemokraattien vaalivalvojaisissa Tukholmassa.Persujen ”kaveripuolue” ruotsidemokraatit nousi vaa’ankieleksi porvariallianssin ja vihervasemmiston blokkien välille. Kannatus jäi silti 17,6:een, vaikka Huhtasaari povasi yli kahtakymmentä prosenttia.– Olisi päästy lähemmäksi, elleivät moderaatit olisi loppumetreillä tulleet Jimmie Åkessonin https://www.is.fi/haku/?query= linjoille, Huhtasaari puolustautuu.on siitä, onko sama temppu mahdollista Suomessa. Ja siitä, lisääkö persujen eristäminen puolueen kannatusta? Se on jo selvää, että Suomessakin suuret puolueet ovat reivanneet linjaansa maahanmuutossa niin sanotusti ”realistisempaan” suuntaan.

Kelpaatteko te kumppaniksi hallitukseen jollekin joskus?

Persuilla on

Setä Arkadia

– Taatusti. Se riippuu siitä, kuinka paljon me saamme kannatusta. Ja maahanmuuttohan on aihe niin kauan kuin se on ongelma.Tällä hetkellä tilanne on se, että vain vihreät ja vasemmistoliitto ovat ehdottomasti kieltäytyneet yhteistyöstä. Muilla linja ei ole enää yhtä jämerä, joskin yhteistyötä pidetään ”epätodennäköisenä”. Puolue ei kelvannut kokoomukselle kesällä 2017, mutta nyt esimerkiksi vaaliliitot ovat puoluesihteeri(kok) mukaan mahdollisia (Uusi Suomi 12. 9.).selkeä resepti, jonka perusteella maahanmuutto voi pysyä kroonisena ongelmana, jos se puolueesta on kiinni:– Minä ainakin pyrin tuomaan tahallani maahanmuuttoa esille joka keskustelussa, kun se tuntuu toimittajia niin paljon ärsyttävän. Sen pystyy tuomaan koulutuspolitiikkaan mukaan, sen pystyy tuomaan joka paikkaan, Huhtasaari ilkamoi.Aihe on Huhtasaarelle epäilemättä läheinen.– Nyt puhutaan rasisteista, leimataan rasisteiksi näitä ruotsidemokraatteja juuri heidän maahanmuuttopolitiikan takia, vaikka he (muut puolueet) itse koko ajan kopioivat, suorastaan plagioivat ruotsidemokraattien maahanmuutto-ohjelmaa.– Tällä hetkellä pelataan rasistikortilla: Minä olen niin hyvä, enkä voi tehdä yhteistyötä ”noiden” kanssa, vaikka he olisivat oikeassa, Huhtasaari latelee.– Jo ennen ruotsidemokraattien ja Ruotsin vaaleja Antti Rinne https://www.is.fi/haku/?query=antti+rinne alkoi jo puhua, ettei tänne nyt ihan kaikkia Suomeen voi ottaa. Meille sopii, että muut kopioivat meidän maahanmuuttolinjaamme. Me pyrimme hallitukseen, mikäli saamme riittävästi omia tavoitteitamme läpi.podcastissa käydään läpi myös Huhtasaaren oudot näkemykset tämän ihaileman Yhdysvaltain presidentinherättämistä kauppasodista ja niiden merkityksestä vientivetoiselle Suomelle.Setä A:lle logiikka ei avaudu, mutta asian voi kuunnelle itse leikkaamattomasta nauhoitteesta.Sen Huhtasaari torjuu, että hän olisi ihastunut Trumpiin luokanopettajana sen takia, että Valkoisessa talossa on arvioitu Trumpin olevan henkisesti viidesluokkalaisen tasolla.Loppuun jäljennämme vielä keskustelun PS:n, Huhtasaaren ja sinisten sekä ulkoministeri Timo Soinin https://www.is.fi/haku/?query=timo+soinin (sin) nykyisistä väleistä. Keskustelu Soinista alkoi muistutuksesta, että Soini persujen ex-puheenjohtajana rajasi Rkp:n ulos hallituksesta:– Eihän Soini ole ole enää perussuomalainen.

Mikäs se Soini mielestäsi on?

– Hän on sininen. Hän on sinisten puolueen ministeri.

Onko sinulla puhevälit Soinin kanssa vielä?

– Kyllä me morjestettiin tässä yksi päivä.

Oletteko keskustelleet (kesäkuun 2017 jälkeen)?

– Emme. Mietin onko jossakin tilanteessa... juu emme.

Entäs muiden sinisten kanssa?

– Olen.

Onko mahdollista, että sinisistä tulisi loikkareita teille takaisin?

Ps. 1.

Ps 2.

– Ei kiitos.Loppukysymys Huhtasaarelle kuuluu herttakuusismaisesti, onko Unkarin tie myös Suomen tie, jos persut pääsee valtaan.– Ei pidä koskaan yksinkertaistaa asioita, mutta maahanmuuttopolitiikassa Itävalta-Unkarin linja!Huhtasaari on todennäköisesti ehdolla sekä eduskunta- että EU-vaaleissa. Ratkaisun voi tehdä vielä eduskuntavaalien jälkeenkin. Eduskuntavaalien tulos vahvistetaan 17. huhtikuuta. Lainsäätäjä on hoitanut homman niin, että sen jälkeen on vielä vuorokausi aikaa ilmoittautua EU-ehdokkaaksi, jos eduskuntavaalit menevät poskelleen.(sdp) on ollut uav:n kokouksissa kuin myrskyn merkki valiokunnan asiakirjavuodon takia. Tuomioja, 72, kyseli keväällä, että kuka ihme on linjannut Suomen osallistumisen Naton 5. arktiklan mukaisiin sotaharjoituksiin. Kun IS:n haltuunsa saamassa asiakirjassa kerrottiin, että linjaukset teki itse ulkoministeri Tuomioja tp-utvan kokouksessa joulukuussa 2014, kiukunpuuskille ei ole tullut loppua. Monet yli seitsenkymppiset ovat jättämässä eduskunnan, Setä A. toteaa.