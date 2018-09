Politiikka

Brittitutkija neuvoo Ruotsia: Oppikaa Suomelta ja ottakaa ruotsidemokraatit hallitukseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005822969.html

”Hallituksessa tapahtuisi kesyyntyminen”





Suomella on käytännöllinen perinne