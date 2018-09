Politiikka

Kommentti: Ruotsin poliittinen konkelo on kuin Suomi vuonna 2011 – itänaapurin ratkaisut saattavat kiinnostaa

Ruotsissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsin tilanne





Mutta Ruotsissa





ISTV:ssä kokoomuksen

Perussuomalaisten





Kokoomuksessa