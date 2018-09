Politiikka

Mitä yhteistä on ruotsidemokraateilla ja perussuomalaisilla? Vertailimme ”kaveripuolueet”

Perussuomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maahanmuutto: Rajat lähes kiinni

Turvallisuuspolitiikka: Kansallisella linjalla

Eurooppa-politiikka: Ei eurolle