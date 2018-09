Politiikka

Hjallis Harkimon poliittinen liike sai aikaan pöhinää: ”Kaikki haluavat olla mukana meidän touhussa”

kentältä kuuluu hiljaisia ääniä. Asioita, joita media ja suuri yleisö eivät vielä oikein huomaa.Kansanedustaja Harry Harkimon https://www.is.fi/haku/?query=harry+harkimon perustama Liike Nyt on tehnyt salamavaloilta suojassa omaa kampanjaansa. Harkimon joukko on jalkautunut kiertueellaan maakuntakaupunkeihin, vastaanotto on ollut kohtuullisen innostunut, ja Helsingin tapahtumaan on ilmoittautunut noin tuhat ihmistä.– 400-500 tulee varmasti. Emme käy missään toreilla, haluamme tavoittaa nuoria ihmisiä, Harkimo sanoi IS:lle..Harkimon poppoosta tuskin tulee silmänräpäyksessä mitään suurta ryhmää, muutaman prosentin kannatus olisi jo loistoveto eduskuntaan ensi kertaa yrittävälle porukalle huhtikuussa.Mutta. Liike Nyt liikuttelee ja koskettelee sitä osaa äänestäjistä, jota yhdeksän muuta eduskuntapuoluetta eivät puhuttele. Liikkuvia äänestäjiä on pilvin pimein: 40 prosenttia äänestäjistä ei osaa sanoa, mitä puoluetta äänestäisi.on käynyt Tampereella, Kouvolassa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Turussa, Oulussa, joissa iltatilaisuuksiin ravintoloihin on tullut 50–70 ihmistä.Yleisömäärät ovat suuria politiikan tilaisuuksiksi. Kahden käden sormilla voi laskea ne poliitikot, jotka onnistuvat houkuttelemaan arki-iltana edes 50 ihmistä varta vasten paikan päälle.– Jos joku laittaa, että tule Primulaan kahville, sinne tulee neljä! Nämä meidän tyypit ovat ihan saatanan innoissaan, vaikka toimittajat eivät tätä usko. Ne tulevat pelkästään tämän asian takia.– Kaikki haluavat olla mukana meidän touhussa ja kysyvät, mitä he voivat tehdä. Ihmisiä tulee ovista ja ikkunoista ja emme pysty tätä handlaamaan, kun meillä ei ole kuin kolme ihmistä töissä, Harkimo kertoi.liikkeen on arveltu vievän äänestäjiä etenkin kokoomukselta. Jos kokoomukselle suunniteltu ääni menee Harkimon leiriin, Harkimo voi olla vaalien kuninkaantekijä, ja jopa kääntää vaalit vaalit Sdp:n eduksi.Kokoomus ja Sdp kamppailevat gallupien mukaan suurimman puolueen asemasta, vaalitulos voi ratketa hyvin pienellä erolla.Kokoomus on linjannut itseään keskiluokan puolueeksi, kokoomuksen oikealla puolella ei poliittisella kartalla ole mitään.Äänestäjäkunnassa on Harkimon tapaisia liberaalin markkinatalouden kannattajia, joilla ei ole poliittista kotia.– En ymmärrä, miksi kaikki luulevat, että syömme kokoomuksen kannatusta. Olen ehkä ainoa, joka voi syödä kokoomusta. En usko, että noista ihmisistä kovin moni on edes äänestänyt kokoomusta, Harkimo sanoi.on vielä kokonaan ilman poliittista ohjelmaansa. Harkimo kiistää, että liike olisi kokoomuksen oikealla puolella.– Se ei taatusti tule olemaan liberaalinen markkinapuolue. Ei tästä minusta ole kysymys. Emme ole muuta kuin ne netissä olevat 11 000 ihmistä. Se, mitä mieltä ne ovat, sitä olemme. Emme ole sitä, mitä minä tai joku muu sanoo.

Tuleeko Liike Nyt poikkeamaan paljon siitä, mitä Harkimo itse edustaa?

– Sitä en tiedä. Ihmiset saa päättää. En pidä asiaa sellaisena, että ihmiset ovat helvetin tyhmiä ja ne eivät ymmärrä, mistä on kysymys. Ensin kerromme netissä asiat puolesta ja vastaan, siitä keskustellaan ja sen jälkeen äänestetään, Harkimo kertoi liikkeensä toiminnasta.Jos ja kun Harkimon joukot ovat ehdolla eduskuntavaaleissa, Liike Nytin ehdokkaat hankkivat sata kannattajaa ja perustavat omia valitsijayhdistyksiään.