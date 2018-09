Alkoholin etämyynti, irtisanomisen helpottaminen ja mobiiliajokortti – tällainen on lomilta palaavan eduskunnan syksy

Politiikka

Alkoholin etämyynti, irtisanomisen helpottaminen ja mobiiliajokortti – tällainen on lomilta palaavan eduskunna

1. Tiedustelulaki





2. Irtisanomisen helpottaminen

3. Ulkomaalaisten kiinteistökaupat

4. Kaksoiskansalaisten pääsy virkoihin





5. Alkoholin etämyynnin muutos





6. Ajokorttilain muutos

7. Opiskelijoiden terveydenhuolto





8. Ylioppilastutkinnon uudistus





9. Laki eläinten hyvinvoinnista





10. Vaalit

Arkadianmäellä alkaa jälleen tänään tiistaina arkinen uurastus, kun eduskunta palaa kesätauoltaan takaisin sorvin ääreen. Samalla käynnistyy nykyisen eduskunnan viimeinen syysistuntokausi.Syksyn suurin vääntö tullaan näkemään sote- ja maakuntauudistuksesta, jota hallitus toivoo eduskunnan suuren salin äänestykseen vielä ennen joulua.Sote-kiire on kuitenkin haudannut alleen useita muita hallituksen hankkeita, joita koskevat esitykset on alustavasti määrä antaa eduskunnalle vielä tämän syksyn aikana.IS listasi niistä puhuttavimmat.Turun terrori-isku kiihdytti entisestään vaatimuksia uusien viranomaisten toimivaltuuksia lisäävien tiedustelulakien viemisestä läpi kiireellisessä aikataulussa, eli vielä tämän hallituskauden aikana.Uudistus vaatii viestisalaisuuden osalta muutoksia perustuslakiin, mikä edellyttäisi tavallisesti asian käsittelyä kahdella eri vaalikaudella.Nopeutettu aikataulu on mahdollinen vain eduskunnan 5/6 enemmistön tuella, mutta vaa’ankieliasemassa oleva sdp on jo näyttänyt aikataululle varovaisen vihreää valoa.Kiireellisenä menettelyllä lait saataisiin voimaan arviolta kahdeksaa kuukautta normaalia nopeammin.Soten jalkoihin jäänyt lakipaketti on parhaillaan perustuslakivaliokunnassa.Hallitus päätti kehysriihessä helpottaa irtisanomista alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä.Työsopimuslakiin tehtävän muutoksen tarkoituksena olisi keventää yksilöllisen irtisanomisen perusteita koskevaa sääntelyä ja alentaa näin työllistämisen kynnystä.Etenkin palkansaajajärjestöt ovat vastustaneet hallituksen aikeita heikentää työntekijöiden irtisanomissuojaa.Lakiesityksen lausuntokierros on päättynyt ja sitä odotetaan eduskuntaan lähiaikoina.Puolustusministeriö valmistelee parhaillaan ulkomaalaisten maa- ja kiinteistökauppojen tarkempaa valvontaa koskevaa lakimuutosta.Tarkoituksena olisi muuttaa maankäyttö- ja rakennuslakia siten, että kansallisesta turvallisuudesta voitaisiin huolehtia alueidenkäytössä nykyistä paremmin.Valtiolla tulisi työryhmän mukaan olla esimerkiksi etuosto-oikeus kiinteistöistä, joiden omistaminen on tarpeen maanpuolustuksen tai rajaturvallisuuden varmistamiseksi.Sisäministeriö ja puolustusministeriö valmistelevat parhaillaan lakia, jolla pyritään kieltämään tai ainakin rajoittamaan kaksoiskansalaisten nimittämistä puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin.Esityksen tavoitteeksi on kerrottu kansallisen turvallisuuden parantaminen.Lakimuutoksen on kuitenkin kritisoitu rikkovan kansalaisten yhdenvertaisuuden periaatetta.Esitys on lausuntokierroksen jälkeen viimeistelty ja on nyt käännettävänä.Lakimuutoksen tavoitteena on selventää alkoholin etämyyntiä eli sitä, missä määrin suomalaiset saavat ostaa ulkomailta alkoholia.Etämyynnissä tuotteiden kuljetuksesta ja verotuksesta vastaa myyjä.Sosiaali- ja terveysministeriön lakiluonnoksessa esitetäänkin kiellettäväksi alkoholin etämyynti yli 2,8-prosenttisilta juomilta.Maalikuussa voimaan astunut uusi alkoholilaki jätti etämyyntiä koskevan kohdan tarkoituksella auki hallituksen erimielisyyksien vuoksi.Lakiluonnos lähtee lausuntokierrokselle alkusyksystä.Liikenne- ja viestintäministeriö on selvittänyt mobiiliajokortin käyttöönottoa Suomessa.Ajokorttilain muutoksen myötä puhelimeen ladattava mobiiliajokortti olisi rinnastettavissa perinteiseen muoviseen ajokorttiin.Mobiiliajokortti toimii viimeistään loppuvuodesta henkilöllisyyden ja iän todentamisessa postissa ja ainakin osittain myös alkoholiostoksilla ja ravintoloissa.Esitys on tarkoitus antaa siten, että nykyinen eduskunta ehtisi sen käsitellä.Lakimuutoksen tavoitteena on luoda yhdenvertaiset opiskeluterveydenhuollon palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille.Uudistuksen myötä myös ammattikorkeakouluopiskelijat tulevat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelujen piiriin.Hallituksen esitys on määrä antaa syyskuussa ja lain tulla voimaan vuoden 2021 alusta, samaan aikaan sote-uudistuksen kanssa.Ylioppilastutkinnon rakennetta ehdotetaan muutettavan niin, että reaaliaineen kokeeseen osallistujan olisi jatkossa suoritettava nykyisen yhden reaaliaineen kokeen sijaan kaksi reaalikoetta tai yksi reaalikoe ja yksi vieraan kielen koe.Kaikkiin kokeisiin sisältyisi jatkossa myös oppiainerajat ylittäviä tehtäviä.Ylioppilastutkinnon voisi tämän lisäksi suorittaa jatkossa myös englanniksi.Laki korvaisi nykyisen eläinsuojelulain ja sen tarkoituksena olisi eläinten hyvinvoinnin edistäminen, suojelu ja eläinten kunnioituksen ja hyvän kohtelun lisääminen. Lailla pyritään myös tehostamaan eläinten hyvinvoinnin valvontaa.Lakiin sisältyy säännöksiä niin eläinten näyttely- ja kilpailutoiminnasta, pitopaikasta, kohtelusta kuin lopetuksesta.Ensi keväällä Suomessa saatetaan äänestää yhteensä kolmissa eri vaaleissa, sillä huhtikuun eduskuntavaalien lisäksi vaaliuurnille saadaan suunnistaa myös toukokuun 26. päivä.Hallitus on esittänyt, että eurovaalien lisäksi tuolloin äänestettäisiin Suomelle myös ensimmäiset maakuntavaltuustot.Maakuntavaalien toteutuminen on kuitenkin kiinni hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen läpimenosta.