Budjettiriihi päättyi: Ajoneuvoveroa kevennetään 50 miljoonalla eurolla – poliisille lisää rahaa

Budjettiriihessä väännettiin kättä siitä, kevennetäänkö ajoneuvon käyttöön liittyvää verotusta kuten polttoaineveroa vai ajoneuvoneuvoveroa.Lopulta jälkimmäinen kanta voitti. Kevennys tekee budjettiin 50 miljoonan euron loven.Samassa väännössä oli mukana sijoitussäästötili. IS:n tietojen mukaan sijoitussäästötilille olisi tulossa 50 000 euron ylärajaTurpeen käytöstä riihessä kinattiin myös. Nyt turvetta käyttäville voimaloille tulee 10 miljoonan euron vero.Myös alkoholin ja virvoitusjuominen verotusta kiristetään lievästi. Alkoholiveroa nostetaan tiettävästi noin 20–30 miljoonaa euroa.Lisäksi hallitus lupaa 60 poliisin lisävirkaa, jotka on tarkoitus sijoittaa nimenomaan haja-asutusalueille.Työttömyysvakuutusmaksun 300 miljoonan euron alennuksen lisäksi hallitus tekee noin 120 miljoonan euron verokevennykset.Kolmeen vähennykseen – kunnallisveron perusvähennykseen, työtulovähennykseen ja eläketuloon – tulee 30–40 miljoonan kevennyksiä.Maatalouden kriisipaketin kooksi markkinoidaan 80 miljoonaa euroa. Siitä noin 30 miljoonaa euroa on lisäbudjetissa, toinen 30 miljoonaa tulee ensi vuoden budjettiin ja parikymmentä miljoonaa on aiempia päätöksiä.Sijoitussäästötilien tulon lisäksi hallitus päätti tiukentaa niin sanottujen vakuutuskuorien verotusta. Ja sijoitussäästötilien viralliseksi nimeksi hallitus on lanseeraamassa ”piensijoittajien osakesäästötili”.Budjetissa on myös Lex Lindströn, jolla yli viisi vuotta työttömänä olleet yli kuusikymppiset voivat siirtyä eläketuelle odottamaan virallista eläkeikää. Tämä maksaa 4-5 miljoonaa euroa.Hallituspuolueiden johtajat kertovat budjetin sisällöstä tiedotustilaisuudessa, joka alkaa kello 14.