Vasemmistoliitto esittää uusia kiristyksiä veroihin – Andersson: ”Emme ole laskeneet tarkkaa mallia”

Rikkaille

lisää veroja ja köyhien verot alas!Vasemmistoliitto esitteli tänään vero-ohjelmansa huhtikuun eduskuntavaaleihin.Vasemmistoliitto tahtoo muun muassa kiristää tuloverotuksen progressiota, tehdä pääomaverotuksesta myös progressiivista, kiristää osinkoverotusta, ottaa varallisuusveron taas käyttöön, kiristää suurten perintöjen verotusta ja tehdä kiinteistöverosta progressiivinen vero.IS kysyi puheenjohtaja Li Anderssonilta https://www.is.fi/haku/?query=li+anderssonilta (vas), miten paljon vasemmistoliitto keräisi näin lisää veroja hyvätuloisilta ja yrittäjiltä.Vasemmistoliitolla ei ollut laskelmia.– Jos puhutaan isoista muutoksista, vaikka pääomatulojen verotuksen muuttaminen progressiiviseksi, emme ole laskeneet tarkkaa mallia. Linjaamme tässä verojärjestelmän muutoksen, Andersson vastasi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Lahdessa.

Onko dynaamisten vaikutusten arvioiminen turhaa?

– Ei, se on tärkeää. Oppositio ei saa lasketettua dynaamisia vaikutuksia. Eduskunnan tietopalvelu tuottaa oppositiolle staattisia laskelmia, Andersson puolustautui.

Onko vero-ohjelmassa vain oletuksia? Miten paljon pääomaverotulojen progressio tai osinkoverotuksen kiristäminen toisi talouskasvua tai verotuloja?

– Oikeistopuolueet käyttävät tällaista retoriikkaa. Jos lisätään verojärjestelmän tasa-arvoa, se johtaa yritysten häviämiseen Suomesta. Meidän mielestä tässä on kyse verojärjestelmän tasa-arvon lisäämisestä, veroa pitää maksaa maksukyvyn mukaan.– Meillä on myös yrittäjiä suosivia verolinjauksia, kuten alv-rajan nosto 30 000 euroon, Andersson vastasi.Andersson sanoi IS:lle, että vasemmistoliiton ohjelmassa on suuntaa antavia esimerkkejä.Anderssonin mukaan vasemmistoliitto on vaihtoehtobudjetissaan tehnyt tarkkoja laskemia.Puolue haluaisi helpottaa pienituloisten verotusta korottamalla kunnallisveron perusvähennyksen 3 600 euroon ja lisätä tuloveron progressiota yli satatonnia tienaavilta.Osinkoverotuksen kiristämisestä vasemmistoliitolta löytyivät niin prosentit kuin eurot.– Niistä meillä on tarkat lukemat, koska silloin on kyse olemassa olevien rakenteiden sisällä tehtävistä muutoksista.– Osinkoverotuksessa olemme esittäneet listaamattomien yritysten osinkoverotuksen muuttamista – tuottorajan laskemista 8 prosentista 3 prosenttiin. Se lisätuotto on mahdollista laskea suoraan, muistaakseni 300 miljoonan euron luokkaa, Andersson muisteli.sijaan rakenteellisista muutoksista – pääomaverotuksen tai kiinteistöveron muuttamisesta progressiiviseksi – oppositiopuolue ei voi siis Anderssonin mukaan oikein edes tehdä laskelmia.– Idea on, että kerätään pääomaverolla enemmän tuloja, mutta kokonaisveroaste ei nouse. Jos pääomaa verotettaisiin progressiivisesti, olisi mahdollista laskea veroasteikkoa. Pieniä pääomatuloja saavien verotus esimerkiksi kevenisi.– Kiinteistöveron pitäisi vastata paremmin kiinteistöjen markkina-arvoa. Miten kiinteistöveroa nyt maksetaan mummonmökistä ja Eirassa sijaitsevasta penthousesta - ne eivät ole tasapainossa. Tarkkaa laskelmaa uudistuksesta ei ole, mutta meillä on linjaukset, miten uudistusta pitää tehdä, ja miten rakennetta pitää muuttaa, Andersson näki.sanoi, että vasemmistoliiton ekologisen verouudistuksen ajatuksena on siirtää verotusta pois työn verotuksesta ja verottaa enemmän kulutusta ja luonnonvarojen käyttöä.Vasemmistoliitolla on kymmeniä ehdotuksia asumisen, liikenteen, energiantuotannon, maatalouden ja yritysten verottamiseen.Puolue ehdottaa muun muassa lentoveron kokeilua Ruotsin mallin mukaan.Ympäristötukia puolue haluaisi karsia heti 200 miljoonaa, ja tavoite pitäisi olla 500 miljoonaa euroa.Vasemmistoliitto tasaisi tuloeroja tulonsiirroilla.– Ympäristöverojen korotusten mahdolliset kustannuksia lisäävät vaikutukset pienituloisille tulee korvata.– Myös kattavat julkiset hyvinvointipalvelut ovat osa tulontasausjärjestelmää. Tämä linjaus erottaa meidät selkeästi oikeistosta, Andersson sanoi.