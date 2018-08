Politiikka

Kommentti: Niinistö ei ole uusi Kekkonen

Tasavallan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjan

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005791978.html

Samoin

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005791233.html

Julkisuudessa

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005791697.html