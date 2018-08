Politiikka

Voiko Suomen linjasta ulkomailla tulla epäselvyyksiä? Sipilä kommentoi Soinin aborttipuheita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005702192.html

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005791094.html

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005788848.html