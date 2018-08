Politiikka

Juha Sipilä tyrmää uutuuskirjan väitteen: Niinistö ei komentanut Fortumia pelastamaan Fennovoimaa

Pääministeri Juha Sipilä https://www.is.fi/haku/?query=juha+sipila (kesk) ei tunnista presidentti Sauli Niinistöstä https://www.is.fi/haku/?query=sauli+niinistosta tehdyn kirjan väitettä siitä, että Niinistö olisi Venäjän presidentti Vladimir Putinin https://www.is.fi/haku/?query=vladimir+putinin kanssa keskusteltuaan komentanut Fortumin Fennovoiman osakkaaksi, jotta Pyhäjoen ydinvoimalahake toteutuisi.Väite esitetään maanantaina julkaistussa Aamulehden toimittajien Lauri Nurmen https://www.is.fi/haku/?query=lauri+nurmen ja Matti Mörttisen https://www.is.fi/haku/?query=matti+morttisen Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra -kirjassa. Uutuusteoksessa esitetään, että hallitus pakotti Niinistön tahdon mukaisesti Fortumin osakkaaksi ”suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeään hankkeeseen”.IS kysyi pääministeriltä Imatralla keskustan puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän työvaliokuntien yhteiskokouksessa, mitä hän muistaa kirjassa kuvatusta keskustelusta presidentin kanssa, ja patisteliko Niinistö Fortumia jollakin tavalla.– Minun muistissani ei kyllä tuollaista roolia presidentillä ole, että hän olisi jotenkin kehottanut jonkinlaisiin toimiin. Silloin käytiin keskustelu suuryritysten kanssa ihan normaalissa järjestyksessä, mutta kyllä yritykset ovat nämä kaikki ratkaisut tehneet omista liiketaloudellisista lähtökohdistaan, Sipilä aloitti vastauksensa ja jatkoi:– Tietenkin tämä hanke on koko ajan hallituksen erityisseurannassa. Se on valtavan suuri hanke. Se on myös ollut erilaisissa keskusteluissa Suomen ja Venäjän välillä matkan varrella. Tulee olemaan varmaan tästä eteenpäinkin niin kauan, että hanke on valmis, Sipilä sanoi.Tapahtumien yksityiskohtia tuntevat lähteet kertovat kirjassa Niinistön tehneen Sipilälle ja Fortumin hallituksen puheenjohtajalle Sari Baldaufille https://www.is.fi/haku/?query=sari+baldaufille tiettäväksi tilanteen vakavuuden, kun Fennovoima-hanke oli Suomessa vastatuulessa.Kirjan mukaan huoli koski sitä, että Suomen ja Venäjän valtiolliset suhteet vahingoittuisivat, ellei Fortum pelastaisi Fennovoimaa, joka olisi Rosatomin käyntikortti länteen. Samalla myös Fortumin miljardiomistukset Venäjällä olisivat vaarantuneet.

